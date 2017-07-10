11 Июля 2017 года, 10:15

МУРМАНСК/ 11 июля - В этом году легендарному автомобилю LADA 4х4 исполняется 40 лет.

В честь этого события 15 июля в 12:00 на Комсомольской горке (г. Кола) будут организованы соревнования по скоростному заезду на специально подготовленной трассе. Участником может стать любой владелец автомобиля ВАЗ-2121 и их модификаций. В программе также конкурсы, призы, фотоссесия и угощения от организаторов.

Получить дополнительную информацию или оставить заявку на участие в заезде вы сможете по тел. +7 960 020 13 16.

ООО «Олимп Авто» приглашаем участников и гостей на празднование юбилея.