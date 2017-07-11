В мурманском автобусе упала пенсионерка, а в Североморске сбили пешехода

11 Июля 2017 года, 11:54

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 июля – За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

10 июля около 19:00 в Мурманске на проспекте Ленина в салоне автобуса «МАЗ» при торможении произошло падение пассажира. В результате происшествия 53-летняя женщина обслужена амбулаторно.

10 июля около 20:40 в Североморске водитель, управляя транспортным средством «Шевроле», не предоставил преимущество в движении пешеходу, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу и допустил на него наезд. В результате ДТП 51-летняя женщина обслужена амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1575 нарушений Правил дорожного движения.

13 нарушений допущено пешеходами, 8 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 10 водителей.

Выявлено семь нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1212 нарушений ПДД. Четверо водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 31 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших).