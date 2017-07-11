В Кольском районе пройдёт профилактическое мероприятие «Автобус»

11 Июля 2017 года, 12:27

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 11 июля/ БИ-ПОРТ – В период с 17 по 30 июля на территории Кольского района будет проводиться профилактическое мероприятие «Автобус».

В ходе мероприятия сотрудниками ОГИБДД совместно с представителями Управления автодорожного надзора Мурманской области будет осуществляться контроль над автобусными перевозками по соблюдению водителями правил перевозки пассажиров. Также будут осуществляться проверки технического состояния и соответствия конструкции транспортных средств.

Особое внимание будет уделено перевозкам организованных групп детей автобусами.

Госавтоинспекция напоминает руководителям и должностным лицам организаций, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения при пассажирских перевозках, что для осуществления организованных перевозок групп детей необходимо использовать автобусы, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, которые соответствуют по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущены в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащены в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.