В Мурманске полицейские пресекли факт повторного управления автомобилем в состоянии опьянения

11 Июля 2017 года, 16:36

МУРМАНСК/ 11 июля - Полицейскими дорожно-патрульной службы в районе одного из домов по улице Баумана был остановлен автомобиль ВАЗ-2108, под управлением 32-летнего местного жителя за нарушение Правил дорожного движения.

У водителя автомобиля имелись признаки алкогольного опьянения. Видимые признаки этого подтвердила процедура медицинского освидетельствования. Алкоголь в крови мужчины составил 0,658 мг/литр.

В отношении водителя было возбуждено административное производство. Позднее в ходе проверки полицейские установили, что данный гражданин ранее уже был лишен специального права вождения автомобиля за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Срок административного наказания не истек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК России. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Newsler.ru