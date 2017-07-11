В районе Ледокольного проезда будет новая остановка

11 Июля 2017 года, 15:20

МУРМАНСК/ 11 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске продолжается работа по модернизации улично-дорожной сети и развитию транспортной инфраструктуры. Для удобства горожан в областном центре появится новая остановка общественного транспорта. Это связано с изменением маршрута №7Т.

«По обращению мурманчан, проживающих в районе проезда Ледокольного, этот маршрут будет продлен. Интервал движения первоначально составит 25 – 28 минут, затем будет проводиться исследование пассажиропотока, чтобы добиться максимального комфорта для горожан», – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

Чтобы обеспечить транспорту необходимые условия, специалисты «Управления дорожного хозяйства» обустраивают новый подъездной карман в районе Нагорного проезда. Рабочие уже соорудили ливневую канализацию и начали установку колодцев и бортового камня.

«После устройства щебеночного основания мы приступим к завершающему этапу работ – укладке асфальтобетонного покрытия», – рассказала заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Галина Бальбус.

Планируется, что автобус №7Т изменит путь следования с 14 июля. Ознакомиться со схемой и расписанием движения можно на сайте АО «Электротранспорт».

АГМ