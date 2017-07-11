В России изменились правила перевозки детей в автомобиле

12 Июля 2017 года, 10:00

РОССИЯ/ 12 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в России вступили в силу новые правила перевозки в автомобилях детей в возрасте от 7 до 12 лет, сообщают РИА Новости.

Детей 7-12 лет разрешается перевозить на заднем сиденье машины в автокресле или с помощью ремней безопасности. Аналогичные правила применяются в случае перевозки ребенка в кабине грузового автомобиля. Если ребенок младше 12 лет едет на переднем сиденье легковой машины, то использование детского кресла обязательно.

Раньше перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье нужно было в автокресле или с помощью иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка ремнями безопасности. Сейчас правила прописаны отдельно для детей до семи лет (обязательно использование автокресла) и для детей 7-12 лет.

Как и прежде, детей до 12 лет нельзя перевозить на заднем сиденье мотоцикла. За нарушение новых правил предусмотрен административный штраф в размере трех тысяч рублей.

Постановление правительства также запрещает оставлять детей младше семи лет одних в автомобиле.

Фото: AutoMarket