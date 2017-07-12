Госавтоинспекция Мурманской области напоминает пешеходам о необходимости соблюдать Правила дорожного движения

12 Июля 2017 года, 17:03

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 июля - Безопасность на дороге за­висит не только от водителей, но и от пешеходов. С начала 2017 года на территории Мурманской области произошло 106 ДТП с участием пешеходов, в которых 6 человек погибли, а 105 человек получили травмы различной степени тяжести.

В 26% от общего числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, виновниками ДТП становились сами пешеходы.

Несмотря на снижение количества происшествий с участием пешеходов за аналогичный период прошлого года, продолжаются случаи ДТП по вине пешеходов со смертельным исходом.

Так, 18 марта 2017 года в Мурманске на Кольском проспекте 45-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Проезжающий мимо автомобиль не успел вовремя остановиться и допустил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Соблюдение основных и простых правил уменьшит вероятность аварий­ных ситуаций, сохранит ваше здоровье и безопасность ок­ружающих вас людей:

- пешеходы должны двигаться по тро­туарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам;

- при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств;

- пешеходы должны пересекать про­езжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин;

- на пешеходных пе­реходах (как регулируемых, так и нерегулируемых) пешеход должен убедиться в том, что транспортные средства их пропускают, а уже потом переходить проезжую часть;

- пересекая проезжую часть, нежелательно пользоваться наушниками и разговаривать по мобильному телефону, капюшон, поднятый воротник или зонт не должны мешать обзору дороги.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии со статьей 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

Помните, автомобиль имеет большую массу и не может остановиться мгновенно!

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)