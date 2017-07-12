Госавтоинспекция Мурманской области напоминает пешеходам о необходимости соблюдать Правила дорожного движения

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
LADA 4х4: 40 лет легенде LADA 4х4: 40 лет легенде
«Эталон»: 30 лет на рынке недвижимости «Эталон»: 30 лет на рынке недвижимости
Заполярные металлурги отметят профессиональный праздник Заполярные металлурги отметят профессиональный праздник
Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе» Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе»
Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт
 
 

Видеоновости16+

Большой детский игровой комплекс установили в Мурманске
 
 
 
 

Курсы валют 12.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,3421
0,6076
1 USD
Доллар США
60,7397
0,4383
1 EUR
Евро
69,2007
0,4270
10 NOK
Норвежских крон
72,7526
0,3776
10 SEK
Шведских крон
71,9400
0,4098
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

21°
5.0 м/с
давление 753.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

Выбор редакции

Больничный лист теперь можно получать в электронном виде
12 Июля 2017, 13:00
Больничный лист теперь можно получать в электронном виде
Ледокол «Арктика» рискует стать новым «Храброво» и «Петербург-ареной»
12 Июля 2017, 12:14
Ледокол «Арктика» рискует стать новым «Храброво» и «Петербург-ареной»
Ипотека в России стала «легче»
12 Июля 2017, 11:50
Ипотека в России стала «легче»
Москву признали самым комфортным городом в России
12 Июля 2017, 11:16
Москву признали самым комфортным городом в России
 
 
 
 

Самое читаемое

Серьёзное ДТП в Мурманске - гружёный самосвал опрокинулся на легковушку
11 Июля 2017, 19:27
Мурманчанка погибла в лобовом столкновении в окрестностях Анапы
12 Июля 2017, 09:40
По факту падения мужчины из окна следком проводит проверку
12 Июля 2017, 09:13
Ростелеком устранил аварию на магистральном канале связи в Карелии
12 Июля 2017, 09:05
Ледокол «Арктика» рискует стать новым «Храброво» и «Петербург-ареной»
12 Июля 2017, 12:14
Мурманск: прогноз отключений на 12 июля
11 Июля 2017, 19:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Авто » Госавтоинспекция Мурманской области напоминает пешеходам о необходимости соблюдать Правила дорожного движения
 
 
 
 
12 Июля 2017 года, 17:03

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает пешеходам о необходимости соблюдать Правила дорожного движения


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 июля - Безопасность на дороге за­висит не только от водителей, но и от пешеходов. С начала 2017 года на территории Мурманской области произошло 106 ДТП с участием пешеходов, в которых 6 человек погибли, а 105 человек получили травмы различной степени тяжести.

В 26% от общего числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, виновниками ДТП становились сами пешеходы.

Несмотря на снижение количества происшествий с участием пешеходов за аналогичный период прошлого года, продолжаются случаи ДТП по вине пешеходов со смертельным исходом.

Так, 18 марта 2017 года в Мурманске на Кольском проспекте 45-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Проезжающий мимо автомобиль не успел вовремя остановиться и допустил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Соблюдение основных и простых правил уменьшит вероятность аварий­ных ситуаций, сохранит ваше здоровье и безопасность ок­ружающих вас людей:

- пешеходы должны двигаться по тро­туарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам;

- при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств;

- пешеходы должны пересекать про­езжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин;

- на пешеходных пе­реходах (как регулируемых, так и нерегулируемых) пешеход должен убедиться в том, что транспортные средства их пропускают, а уже потом переходить проезжую часть;

- пересекая проезжую часть, нежелательно пользоваться наушниками и разговаривать по мобильному телефону, капюшон, поднятый воротник или зонт не должны мешать обзору дороги.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии со статьей 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

Помните, автомобиль имеет большую массу и не может остановиться мгновенно!

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта