В Мурманске вновь выросла стоимость бензина

12 Июля 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 12 июля – Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области (Мурманское УФАС России) проводит мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен.

Специалисты Мурманского УФАС России представляют данные за период с 03 июля 2017 года по 09 июля 2017 года.

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на бензин и дизтопливо выросли на 30 копеек.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» на 15 копеек выросла стоимость АИ-95. На остальные виды топлива цены не изменялись.

У независимого продавца ООО «Колизей» в Мурманске и Мурманской области на 25 копеек выросла стоимость обоих видов бензина, и на 20 копеек подорожало дизтопливо.

Независимый продавец ООО «Вега» поднял цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 (на 30 и 10 копеек соответственно).

У независимых продавцов - ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились.