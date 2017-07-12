В Мурманской области полицейские продолжают выявлять факты повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения

13 Июля 2017 года, 10:06

СНЕЖНОГОРСК/ 13 июля - В Снежногорске сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль «Ниссан Примера» у дома по улице Победы. Полицейскими у мужчины, 1986 года рождения, были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения, которое подтвердила проведенная на специальном приборе процедура освидетельствования. Содержание алкоголя в крови мужчины составило 1,11 мг/л.

Полицейские установили, что в прошлом году он уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По факту повторного вождения в нетрезвом виде в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: myslo.ru