В Архангельске свора собак «растерзала» легковушку

13 Июля 2017 года, 12:35

МУРМАНСК/ 13 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня ночью в одном из дворов Архангельска свора собак буквально растерзала легковую машину.

Фото: Максим Чудиков

«Видимо пытались добраться до кота. Отогнали и позвонили в ГИБДД, чтобы оповестили хозяина», – сообщили очевидцы в соцсетях.

«Я вначале подумал, что кто-то въехал и скрылся, но обратил внимание, что машина буквально «покусана», на бампере отчётливо видны следы зубов, а вокруг было полно клочков шерсти», – рассказал «Би-порту» хозяин машины. По его словам, он обратился в полицию, но в местном отделении правопорядка только что и смогли – развести руками. Равно как и из ГИБДД никто не позвонил.

Вместе с тем сегодня ночью в Мурманске неизвестные «доброжелатели» нанесли серьезный ущерб микроавтобусу, который числится за станцией по отлову безнадзорных животных (в районе ул. Книповича, 49).