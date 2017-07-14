С начала года в Мурманской области выявлено 1630 нарушений остановки или стоянки транспортных средств

14 Июля 2017 года, 16:07

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 июля - На территории Мурманской области участились случаи нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств. Нередко автолюбители паркуют свои автомобили в нарушение правил дорожного движения, не задумываясь о других участниках дорожного движения, создавая им большие неудобства в передвижении.

С начала года Госавтоинспекцией по Мурманской области выявлено 1630 нарушений остановки или стоянки транспортных средств.

Зачастую водители оставляют свои транспортные средства на газонах, тротуарах, в зоне пешеходных переходов, существенно осложняя передвижение пешеходов.

Особенно тревожит ситуация, складывающаяся у торговых центров, когда автомобилисты паркуются на местах, предназначенных для инвалидов. С начала текущего года автоинспекторами выявлено 139 подобных нарушений.

Неправильно припаркованные транспортные средства часто мешают автомобилям оперативных служб. Машины МЧС и «скорой помощи» элементарно не могут доехать на место вызова, где от времени реагирования специальных служб порой зависит человеческая жизнь.

Также водителям, оставившим свой автомобиль в чужом дворе, не лишним будет оставить на лобовом стекле номер своего телефона, во избежание конфликтных ситуаций с владельцами транспортных средств, живущих в данном дворе.

В соответствии со статьей 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» в зависимости от вида нарушений предусмотрена ответственность в виде административных штрафов в размере от 500 до 5000 рублей.

Госавтоинспекция по Мурманской области напоминает о необходимости парковать свои транспортные средства в строгом соответствии с правилами дорожного движения, думать не только о себе, но и о других участниках дорожного движения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)