46-летний мурманчанин дважды сел за руль в пьяном виде

16 Июля 2017 года, 15:30

МУРМАНСК/ 16 июля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске у дома по улице Павлова сотрудниками ДПС был выявлен автомобиль «Хундай» под управлением 46-летнего мужчины.

Полицейскими у гражданина были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения, которое подтвердила проведенная на специальном приборе процедура освидетельствования. Содержание алкоголя в крови мужчины составило 0,668 мг/л.

Безработный мурманчанин в 2015 году уже был лишен права вождения аналогичной причине. Срок наказания еще не истек.

Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Житель Мурманска находится под подпиской о невыезде.

Госавтоинспекция Мурманска напоминает, что сотрудники дорожной полиции постоянно проводят мероприятия по выявлению нетрезвых водителей.