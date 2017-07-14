46-летний мурманчанин дважды сел за руль в пьяном виде

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
День КНАУФ в Мурманске День КНАУФ в Мурманске
«Эталон»: 30 лет на рынке недвижимости «Эталон»: 30 лет на рынке недвижимости
Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов
Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Дома исторического наследия в Мурманске начнут ремонтировать уже в августе
 
 
 
 

Курсы валют 15.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,5693
-0,3083
1 USD
Доллар США
59,8806
-0,3030
1 EUR
Евро
68,3597
-0,4542
10 NOK
Норвежских крон
72,6662
-0,1283
10 SEK
Шведских крон
71,6695
-0,2938
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

20°
3.7 м/с
давление 759.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

Выбор редакции

Известны имена погибших рыбаков
14 Июля 2017, 15:51
Известны имена погибших рыбаков
Невыплатой зарплаты в МГТУ заинтересовался следком
14 Июля 2017, 15:20
Невыплатой зарплаты в МГТУ заинтересовался следком
Чернышенко: Арктическая стратегия стала «пробуксовывать»
14 Июля 2017, 14:45
Чернышенко: Арктическая стратегия стала «пробуксовывать»
Гибель мурманских рыбаков проверяет прокуратура
14 Июля 2017, 14:17
Гибель мурманских рыбаков проверяет прокуратура
 
 
 
 

Самое читаемое

16-летний мурманчанин выпросил телефон и сбежал с ним
15 Июля 2017, 17:26
В Госдуме предложили разграничить регулирование производства вина и прочего алкоголя
15 Июля 2017, 16:50
Лучшие сотрудники отдела по конвоированию УФСИН получили ведомственные награды
15 Июля 2017, 16:09
Остров в Шотландии оценили и выставили на продажу
15 Июля 2017, 18:00
16 июля – День металлурга. Официальное поздравление
16 Июля 2017, 11:10
Скончался актер Владимир Толоконников
16 Июля 2017, 13:05
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Авто » 46-летний мурманчанин дважды сел за руль в пьяном виде
 
 
 
 
16 Июля 2017 года, 15:30

46-летний мурманчанин дважды сел за руль в пьяном виде


МУРМАНСК/ 16 июля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске у дома по  улице Павлова сотрудниками ДПС был выявлен автомобиль «Хундай» под управлением 46-летнего мужчины.

Полицейскими у гражданина были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения, которое подтвердила проведенная на специальном приборе процедура освидетельствования. Содержание алкоголя в крови мужчины составило 0,668 мг/л.

Безработный мурманчанин в 2015 году  уже был лишен права вождения  аналогичной причине. Срок наказания еще не истек.

Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Житель Мурманска находится под подпиской о невыезде.

Госавтоинспекция Мурманска напоминает, что сотрудники дорожной полиции постоянно проводят мероприятия по выявлению нетрезвых водителей.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Сотрудники Росгвардии эвакуировали жильцов загоревшегося дома
2.
16-летний мурманчанин выпросил телефон и сбежал с ним
3.
Известны имена погибших рыбаков
4.
Невыплатой зарплаты в МГТУ заинтересовался следком
5.
Следователи начали проверку по факту гибели туриста из Ульяновска
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта