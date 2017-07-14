В ПДД закрепили термины «электромобиль» и «гибридный автомобиль»

17 Июля 2017 года, 09:22

РОССИЯ/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесение изменений в правила дородного движения, передаёт МК.

Одним из новшеств стало законодательное закрепление терминов «электромобиль» и «гибридный автомобиль». Также появились соответствующие знаки и разметка. «В целях защиты окружающей среды от вредных выбросов вводятся специальные дорожные знаки: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», табличка «Экологический класс транспортного средства», – говорится в пояснительной записке. Напомним, в Мурманске в конце июня появилась первая зарядная станция для электромобилей.

Изменения коснулись знака «Остановка запрещена». Теперь его действие распространено на «маршрутки» вне зоны остановок транспорта. Кроме того, скорректировано толкование терминов «пешеходная зона», «разделительная полоса» и «островок безопасности».

Новшеством стало разрешение велосипедистам до 14 лет движение по тротуару или пешеходной дорожке, но только в случае их сопровождения взрослым.



