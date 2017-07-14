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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

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Виктория Чачина
Виктория Чачина:

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » Авто » В ПДД закрепили термины «электромобиль» и «гибридный автомобиль»
 
 
 
 
17 Июля 2017 года, 09:22

В ПДД закрепили термины «электромобиль» и «гибридный автомобиль»


РОССИЯ/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесение изменений в правила дородного движения, передаёт МК.

Одним из новшеств стало законодательное закрепление терминов «электромобиль» и «гибридный автомобиль». Также появились соответствующие знаки и разметка. «В целях защиты окружающей среды от вредных выбросов вводятся специальные дорожные знаки: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», табличка «Экологический класс транспортного средства», – говорится в пояснительной записке. Напомним, в Мурманске в конце июня появилась первая зарядная станция для электромобилей.

Изменения коснулись знака «Остановка запрещена». Теперь его действие распространено на «маршрутки» вне зоны остановок транспорта. Кроме того, скорректировано толкование терминов «пешеходная зона», «разделительная полоса» и «островок безопасности».

Новшеством стало разрешение велосипедистам до 14 лет движение по тротуару или пешеходной дорожке, но только в случае их сопровождения взрослым.


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