В Кольском районе полицейские проводят профилактику ДТП с участием велосипедистов

17 Июля 2017 года, 16:00

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 17 июля - С целью безопасности дорожного движения Госавтоинспекторы проводят с детьми профилактические мероприятия по изучению Правил дорожного движения, в частности правил поведения езды на велосипедах.

Полицейские отмечают, что зачастую родители не напоминают детям о том, что при переходе дороги велосипедист обязан, спешившись, пересекать проезжую часть. Малыши, не достигшие 7 лет, могут осуществлять поездку только по тротуарам. Детям в возрасте от 7 до 14 лет разрешено передвижение также по велосипедным дорожкам. В правилах разъясняется и о том, что велосипедист может ездить по правому краю проезжей части или по обочине, но это разрешено только гражданам, достигшим 14-летнего возраста и старше. Если движение велосипеда по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться Правилами дорожного движения для пешеходов.

Госавтоинспекторы напоминают также водителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге и внутри дворовой территории. При повороте направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Кольскому району)