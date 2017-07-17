В Мурманске отметили 40 лет «Лада Нива» внедорожным шоу

МУРМАНСК/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные на Комсомольской горке прошли соревнования, посвященные 40-летию легендарного отечественного внедорожника, автомобиля LADA NIVA.
Организатором Off-road шоу выступили официальный дилер LADA в Мурманске ООО «Олимп Авто» совместно с Федерацией автомобильного спорта Мурманской области.
В заездах участвовало 11 автомобилей. Большинство из них имело специальную подготовку. Гостями шоу стали более 100 человек. О том, как всё происходило – в фоторепортаже «Би-порта».