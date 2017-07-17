Два человека пострадали на дорогах области за сутки

18 Июля 2017 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 июля/ БИ-ПОРТ - За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы.

Примерно в 19:10 на 1405 км автодороги «М-18 Кола» водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», не учел дорожно-метеорологические условия, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилями «Форд» и «Ниссан». В результате происшествия водитель автомобиля «Фольксваген», девушка 24 лет, обслужена амбулаторно.

18 июля около 1:25 в Мончегорске на улице Ленинградской Набережной водитель, управляя автомобилем «ВАЗ» не учел дорожно-метеорологические условия, допустил наезд на световую опору, после чего произошло возгорание транспортного средства. В результате происшествия водитель госпитализирован.

Фото: Юлия Слепцова