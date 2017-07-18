В Мурманской области стало больше ДТП с участием детей

18 Июля 2017 года, 15:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 июля/ БИ-ПОРТ - На территории региона зарегистрировано 299 ДТП, в которых 20 человек погибли и 400 получили ранения. Об этом сегодня журналистам рассказал начальник УМВД по Мурманской области Игорь Баталов.

Тяжесть последствий оказалась на уровне прошлого гола. Количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилось на 11,5%, число погибших уменьшилось на 9,1%, раненых – на 8,5%.

Регулярное проведение профилактических мероприятий, в том числе рейдов, связанных со сплошной остановкой и проверкой всех водителей на предмет опьянения, способствовали снижению числа ДТП по вине нетрезвых водителей на 30%. А вот ДТП с участием детей стало больше на 8%, отметил Баталов.