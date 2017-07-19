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Валентин Балашов
Валентин Балашов:

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Главная » Авто » В Апатитах по факту повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения возбуждено уголовное дело
 
 
 
 
19 Июля 2017 года, 14:50

В Апатитах по факту повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения возбуждено уголовное дело


АПАТИТЫ/ 19 июля - Поздно вечером на ул. Ферсмана сотрудниками дорожно-патрульной службы за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль под управлением неработающего жителя города, 1988 года рождения. В ходе проверки инспекторами ДПС у гражданина были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения.

Наличие алкоголя в крови мужчины подтвердило медицинское освидетельствование, процедура которого показала 0,719 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того выяснилось, что он уже подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение, срок которого не истек.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Граждане о замеченных фактах нетрезвого вождения могут сообщить по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: twitter.com


 

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