Электромобили получат отдельные правила техосмотра

19 Июля 2017 года, 14:33

РОССИЯ/ 19 июля/ БИ-ПОРТ – Министерство промышленности и торговли России до конца года планирует подготовить отдельный регламент прохождения техосмотра для автомобилей с электрическими или гибридными двигателями, пишут «Известия».

Как отметили в ведомстве, в последние годы число машин с комбинированной энергоустановкой и электромобилей возросло. Это объясняется ростом требований международных стандартов в сфере экологической безопасности и экономичности транспортных средств. Как ожидается, в ближайшие годы в России будет расти ассортимент моделей от европейских, китайских, корейских, а также отечественных автопроизводителей.

«Технические требования для новых базовых систем электромобилей и гибридных транспортных средств, в том числе высоковольтных цепей, в современных регламентах отсутствуют», — сообщили в Минпромторге.

Также было отмечено, что высоковольтные цепи электромобилей и гибридов, а также элементы, в эти цепи входящие, имеют конечную надежность. Следовательно, существует вероятность их отказа. Последствия подобных отказов во время движения машин практически не изучены. Между тем поломка этих систем может привести к тяжелым последствиям на дороге.

«Планируется проанализировать российские и зарубежные стандарты и другие нормативные документы. После этого будут подготовлены предложения по методикам проверки технического состояния. Эти разработки станут основой для создания новых регламентов», — пояснили в пресс-службе.

Основатель и руководитель Moscow Tesla Club Алексей Еремчук считает, что нет нужды вводить отдельный вид техосмотра для новых типов автомобилей.

«Наоборот, система технического осмотра для электромобилей должна быть упрощенной. Высоковольтные цепи батарей автомобиля чаще всего закрыты и запломбированы от постороннего вмешательства. Батарейные блоки обслуживаются не на сервисах, а у производителей. Если с ними что-то происходит, то компания предлагает полностью заменить блок, — рассказал Еремчук. — Для гибридных установок техосмотр может быть одинаковым с бензиновым автомобилем. Если будет разделение, то процедура усложнится».

По информации ГИБДД, в России насчитывается порядка 12 тысяч экологичных автомобилей, преимущественно с гибридной силовой установкой, но есть и полностью электрические. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января нынешнего года в стране зарегистрировано 920 электрокаров. Самая популярная модель — Nissan Leaf. Термины «электромобиль» и «гибридный автомобиль» уже закрепили в ПДД.

Ранее сообщалось, что в Год Экологии в Мурманске появится устройство для зарядки электромобилей. Устройство предоставят владельцам особенных автомобилей на безвозмездной основе.

Фото: VistaNews.ru