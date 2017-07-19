Внимание, розыск!

20 Июля 2017 года, 09:13

МУРМАНСК/ 20 июля - В период времени с 19.00 18 июня 2017 года до 18.00 26 июня 2017 года, неизвестное лицо, находясь у дома 42 по улице Карла Маркса в городе Мурманске, тайно, путем свободного доступа, похитило принадлежащий ему автомобиль «ИЖ» ГН Х184МТ-51, причинив материальный ущерб на сумму 10 000 рублей.

Разыскивается: автомобиль «ИЖ», ГН Х184МТ-51, в кузове зеленого цвета, 2006 года выпуска.

Просьба всех, кто что-либо знает об обстоятельствах совершения данного преступления или знает лицо, причастное к краже, сообщить об этом в полицию по телефонам: 02, 8902-139-26-25 (уголовный розыск). Анонимность гарантируется.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области