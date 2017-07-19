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Главная » Авто » Бесхозный транспорт в Кировске будет утилизирован
 
 
 
 
20 Июля 2017 года, 10:39

Бесхозный транспорт в Кировске будет утилизирован


КИРОВСК/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – По данным управления Кировским городским хозяйством, во дворах жилых домов и других неположенных для этого местах к началу лета стояло 117 частных машин.

За последнее время 35 владельцев убрали автомобили, восемь транспортных средств было эвакуировано. 18 хозяевам машин направлены уведомления о необходимости переместить автомобили в гаражи или на стоянки. Также специалисты УКГХ для установления собственников бесхозных машин передали 23 запроса в ГИБДД. Еще 33 автомобиля в удовлетворительном состоянии будут держать на контроле и в случае, если следующей зимой они будут мешать при уборке снега, владельцев также принудят убрать машины.

Уполномоченный орган от имени Кировска выявляет автомобили на основании поступивших заявлений, информации из органов полиции, органов государственной власти, местного самоуправления. Такое заявление должно содержать сведения о месте нахождения (адресе) автомобиля, времени обнаружения и сроке его нахождения в указанном месте.

Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней ставит на учет автомобиль, запрашивает о нем информацию и размещает сообщение на официальном сайте органов местного самоуправления.

Поставить на учет могут автомобиль, который не менее 30 дней непрерывно пребывает без эксплуатации в месте, не отведенном для стоянки, и находится в разукомплектованном состоянии, имеет видимые технические повреждения, при которых эксплуатация невозможна, является очагом свалки мусора, загромождает проезды, создает помехи дорожному движению и т.д.

Эвакуированные автомобили находятся на специальной стоянке в течение полугода. После этого срока дела передаются в суд для признания данной машины бесхозяйной. Далее его утилизируют. Для возврата автомобиля необходимо обратиться по адресу: пр. Ленина, д. 16, кабинет №2, телефон 56-100. При себе нужно иметь свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт.

Фото: Myslo

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