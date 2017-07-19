Инспекторы по-прежнему могут останавливать автомобили только на стационарных постах

20 Июля 2017 года, 11:10

РОССИЯ/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой на прошедшем накануне совещании у президента заявил, что приказ, по которому сотрудникам ДПС разрешалось останавливать автомобили для проверки документов только на стационарных постах, был отменён.

Эта новость за прошедшие часы стала одной из самой обсуждаемой в социальных сетях. Норма, позволяющая проводить «проверку документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз, а также документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров» закреплена в п. 63 приказа МВД № 185.

Как сообщает «Коммерсантъ», планы отменить этот приказ у МВД действительно есть, но позже в ГИБДД заявили, что проект будет доработан. Неделю назад глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что отказ от нормы, запрещающий остановку автотранспортного средства вне стационарного поста согласован практически со всем министрами, однако юридически это норма по-прежнему не закреплена.

Однако на практике сотрудник ГИБДД может остановить любого водителя в любом месте. Для остановки достаточно иметь «вескую» (с точки зрения инспектора) причину – ориентировка об угоне, рейд, спецоперация и т. п. Вместе, во время таких остановок, многие процессуальные действия идут с нарушением регламента, о чём большинство водителей даже не подозревает.