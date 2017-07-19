«Статойл» и «Вега» подняли цену на бензин

20 Июля 2017 года, 12:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – Управление антимонопольной службы по Мурманской области опубликовало данные мониторинга цен на нефтепродукты на АЗС региона. Объектами мониторинга являются: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

Согласно данным за период с 10 по 16 июля на АЗС региона существенных изменений цен на бензин не зафиксировано. Исключение составили АЗС «Статойл», на которых нефтепродукты подорожали от 13 до 19 копеек, и АЗС «Вега», где цена возросла на 22-34 копейки (в зависимости от вида топлива).

Напомним, по итогам мониторинга цен в предыдущую неделю, стоимость нефтепродуктов на большинстве АСЗ региона выросла в среднем на 25 копеек.