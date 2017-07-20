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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » Авто » Разметка на трассе «Кола» станет жёлтой
 
 
 
 
20 Июля 2017 года, 15:06

Разметка на трассе «Кола» станет жёлтой


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – ФКУ Упрдор «Кола» в текущем летнем сезоне экспериментально нанесет осевую горизонтальную разметку жёлтого цвета, разделяющую встречные полосы, на участке дороги Р-21 «Кола» в Мурманской области с 1460 км до границы с Норвегией. Эксперимент проводится по аналогии с технологией содержания автомобильных дорог в странах Скандинавии.

С 2013 года в Мурманской области отдельные участки дороги Р-21 «Кола» содержатся под уплотненным снежным покровом, как и в Скандинавских странах, что минимизирует воздействие химических реагентов на окружающую среду. В зимний период белая горизонтальная разметка на фоне снега практически не видна, особенно в период снегопада или тумана. Недостаточная видимость разметки зимой может способствовать ДТП с тяжелыми последствиями, общему ухудшению безопасности дорожного движения.

Скандинавский опыт показывает, что жёлтый спектр в разметке лучше воспринимается водителями, отчетливее различается во время снегопада и сквозь тонкие слои уплотненного снежного покрова в любое время суток. Вместе с тем, желтая полоса, разделяющая встречные потоки, поможет дисциплинировать водителей, вызывая у них рефлекс об опасности её пересечения и выезде на встречную полосу движения.

В целях изучения эффективности нового вида дорожной разметки, восприятия ее водителями в разных климатических условиях предполагается провести эксперимент и на территории Карелии.

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