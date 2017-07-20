Разметка на трассе «Кола» станет жёлтой

20 Июля 2017 года, 15:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – ФКУ Упрдор «Кола» в текущем летнем сезоне экспериментально нанесет осевую горизонтальную разметку жёлтого цвета, разделяющую встречные полосы, на участке дороги Р-21 «Кола» в Мурманской области с 1460 км до границы с Норвегией. Эксперимент проводится по аналогии с технологией содержания автомобильных дорог в странах Скандинавии.

С 2013 года в Мурманской области отдельные участки дороги Р-21 «Кола» содержатся под уплотненным снежным покровом, как и в Скандинавских странах, что минимизирует воздействие химических реагентов на окружающую среду. В зимний период белая горизонтальная разметка на фоне снега практически не видна, особенно в период снегопада или тумана. Недостаточная видимость разметки зимой может способствовать ДТП с тяжелыми последствиями, общему ухудшению безопасности дорожного движения.

Скандинавский опыт показывает, что жёлтый спектр в разметке лучше воспринимается водителями, отчетливее различается во время снегопада и сквозь тонкие слои уплотненного снежного покрова в любое время суток. Вместе с тем, желтая полоса, разделяющая встречные потоки, поможет дисциплинировать водителей, вызывая у них рефлекс об опасности её пересечения и выезде на встречную полосу движения.

В целях изучения эффективности нового вида дорожной разметки, восприятия ее водителями в разных климатических условиях предполагается провести эксперимент и на территории Карелии.