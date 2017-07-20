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Жизнь в Мурманске


Сари
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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » Авто » Внимание! Разыскиваются очевидцы ДТП
 
 
 
 
20 Июля 2017 года, 16:00

Внимание! Разыскиваются очевидцы ДТП


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июля - 30 октября 2016 года в 01 часов 30 минут в районе дома №1 по улице Падунская в поселке Верхнетуломский водитель автомобиля марки ВАЗ-2106 не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП пассажиру указанного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью.

Просьба очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, обратиться по тел.: 8 (815-2) 45-09-28, 8 (815-2) 40-79-05 или 8-911-060-63-11.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации СУ УМВД России по Мурманской области)

 

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