Внимание! Разыскиваются очевидцы ДТП

20 Июля 2017 года, 16:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июля - 30 октября 2016 года в 01 часов 30 минут в районе дома №1 по улице Падунская в поселке Верхнетуломский водитель автомобиля марки ВАЗ-2106 не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП пассажиру указанного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью.

Просьба очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, обратиться по тел.: 8 (815-2) 45-09-28, 8 (815-2) 40-79-05 или 8-911-060-63-11.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации СУ УМВД России по Мурманской области)