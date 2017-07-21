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Главная » Авто » Центробанк снимет ограничение на возмещение убытков при ДТП
 
 
 
 
21 Июля 2017 года, 11:25

Центробанк снимет ограничение на возмещение убытков при ДТП


РОССИЯ/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Банк России расширит условия получения прямого возмещения убытков (ПВУ) при ДТП, отменив ограничение на число транспортных средств, ставших участниками столкновения, пишут «Известия».

Сегодня автовладелец после аварии может обратиться за возмещением ущерба в свою страховую компанию, если соблюдены три условия: вред в ДТП причинен только автомобилям, у всех участников аварии есть полис ОСАГО и происшествие произошло с участием двух транспортных средств. Теперь же своим указанием регулятор ликвидирует последнее ограничение: если в ДТП пострадало более двух машин, автовладелец всё равно сможет обратиться в страховую компанию.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают, что нововведение ЦБ может усложнить работу страховщиков.

«Помимо ухудшения положения потерпевших, указанные изменения значительно усложняют для страховщиков процедуру урегулирования убытков и увеличивают расходы на ведение дел, что в условиях явной недостаточности страховых тарифов может привести к снижению финансовой устойчивости и платежеспособности многих участников страхового рынка, — заявили в ассоциации.

Если хотя бы у одного из участников ДТП полиса ОСАГО не окажется, компании вынуждены будут отказать клиентам в прямом возмещении убытков. Автовладельцы, которые уже обратились к своим страховщикам, должно будут забирать предоставленные документы, подавать их страховщикам виновника и снова представлять машину на осмотр. Таким образом, считают в РСА, это приведет к росту числа жалоб и обращений в суд со стороны потерпевших.

Также в РСА обратили внимание и на опыт европейских стран, где ДТП с участием более двух автомобилей регулируются без применения системы ПВУ.

В Федерации автовладельцев России (ФАР) усматривают в инициативе определенный маневр со стороны страховых компаний.

«Сама по себе она действительно облегчит жизнь автовладельцам. Но подобные шаги — это подготовка к либерализации тарифов ОСАГО. Страховщики добиваются именно этого, а в обмен предлагают нам такие вот «пряники». Так было и при введении натурального возмещения убытков. Мы говорили, что это работать не будет и очень жестко с ними спорили», — сказал руководитель ФАР Сергей Канаев.

По его мнению, регулятор в споре между страховщиками и автовладельцами обычно склоняется в пользу первых. Тем не менее, глава ассоциации выразил удовлетворение тем, что страховые компании готовы идти на переговоры.

Напомним, убыток рынка по ОСАГО в прошлом году превысил 60 млрд рублей.

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  • Убыток 60 млрд? Не лукавьте!
 
 
 
 
 
 
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