К концу лета в России может подорожать бензин

24 Июля 2017 года, 10:34

РОССИЯ/ 24 июля/ БИ-ПОРТ – Во втором полугодии 2017 года розничные цены на бензин в России могут вырасти. Произойдёт это преимущественно в сентябре. Такие данные содержит исследование, которое специально для «Известий» провело аналитическое агентство Vygon Consulting.

Последние две недели в большинстве регионов России цена топлива остается на одном уровне, а в некоторых даже отмечается ее незначительное снижение. Самый дешевый бензин Аи-92 и Аи-95 на сегодняшний день в Сибирском федеральном округе стоит 36,71 и 38,88 рубля за литр соответственно. За ним идет Уральский федеральный округ — 36,86 и 39,36 рубля за литр соответственно.

По подсчетам агентства, в денежном выражении рост розничной цены на 1% составит примерно 37 копеек. Небольшое дополнительное подорожание возможно в августе-сентябре, когда происходит сезонный всплеск потребления, добавили в Vygon Consulting. Средняя цена топлива в прошлом году составляла 34,3 рубля за литр.