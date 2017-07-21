Автосалон Север-Авто объявляет о старте продаж обновленного лифтбека ŠKODA RAPID в Мурманске

24 Июля 2017 года, 09:00

МУРМАНСК/ 24 июля/ БИ-ПОРТ - С 22 июля в автосалоне Север-Авто, официальном дилерском центре марки ŠKODA стартовали продажи обновленного лифтбека ŠKODA RAPID.

Востребованная на российском рынке модель отличается современным дизайном, функциональным и просторным салоном, а также превосходным соотношением цены и качества: так, базовая стоимость автомобиля в комплектации Entry составляет 604 000 рублей. Выгодная кредитная программа на покупку популярного лифтбека за 6,5% годовых* доступна для покупателей в возрасте от 21 года с общим трудовым стажем от 1 года. Производство полного цикла (CKD) обновленного ŠKODA RAPID было запущено в июне 2017 года на заводе «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Калуге.

Клиенты марки так же могут совершить покупку на специальных условиях по новой кредитной программе c платежом 7 499* рублей в месяц. Предложение доступно и для молодых водителей: по условиям программы кредит могут оформить покупатели в возрасте от 21 года с общим трудовым стажем от 1 года.

Обновленный ŠKODA RAPID порадует будущих владельцев новым дизайном и головной оптикой, расширенным оснащением, современными мультимедийными системами и системами безопасности, а также яркой палитрой цветов. В списке новых опций модели – передние датчики парковки, биксеноновые фары с автоматическим управлением дальним светом, два разъема USB для пассажиров заднего ряда и т.д. Информационно-развлекательная система Swing с увеличенной диагональю 6,5 дюймов и навигационная система Amundsen поддерживают функцию Smartlink для интеграции мультимедиа со смартфонами. Шесть подушек безопасности, система стабилизации курсовой устойчивости ESC, опциональные датчик усталости водителя и система бесключевого доступа KESSY – все это также предлагается для обновленного RAPID.

Обновленный ŠKODA RAPID отличается динамичностью и напористым характером. На выбор клиентам доступна линейка из трех бензиновых двигателей мощностью от 90 до 125 л.с. Базовым агрегатом является бензиновый четырехцилиндровый атмосферный двигатель 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с. оснащается 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Топовым в линейке является турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с., который сочетается с роботизированной трансмиссией DSG-7.

Обновленная модель, как и ее предшественник, выпускается на заводе «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Калуге с июня. Производство полного цикла (CKD) заключается в том, что готовые детали и компоненты автомобиля, поступающие на производственную площадку, на месте проходят процессы сварки, двойной грунтовки, покраски, антикоррозийной обработки горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. Здесь же происходит окончательная сборка модели, которая предполагает установку двигателя, коробки передач, вклейку стекол, монтаж сидений и ряд других операций. С 2015 года на моторном заводе в Калуге производятся бензиновые двигатели 1.6 MPI, которые предлагаются для всех моделей ŠKODA российской сборки, в том числе и для обновленного ŠKODA RAPID.

*Ежемесячный платеж по кредиту в сумме 7 499 рублей означает величину затрат клиента, взявшего кредит по программе кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее – «Банк») «ŠKODA Octavia, Rapid, Yeti Simply Clever» на покупку нового автомобиля ŠKODA Rapid с расчетной розничной ценой 660 000 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 198 000 рублей (30% от стоимости автомобиля), остаточным платежом 264 000 рублей (40% от стоимости автомобиля) и процентной ставкой 13,20% годовых при предоставлении полного пакета документов или двух документов. Данная информация не является офертой Банка, расчет является приблизительным. Полная стоимость кредита и конкретные параметры кредита будут рассчитаны на основании Анкеты клиента, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки. Указанная процентная ставка применяется для расчета оплачиваемых клиентом платежей по кредиту при предоставлении государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ №364 от 16.04.2015. и составляет разницу между стандартной процентной ставкой Банка для аналогичных условий кредитования и скидкой равной 6,70% годовых.

Кредит предоставляется ООО «Фольксваген Банк РУС», лицензия ЦБ РФ №3500.

Автосалон Север-Авто, официальный дилер марки ŠKODA в Мурманской области, г. Мурманск, ул. Марата, д.1, т.: (8152) 554-207.