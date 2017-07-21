Шесть человек получили травмы в ДТП на дорогах области

24 Июля 2017 года, 12:27

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 июля/ БИ-ПОРТ - За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести, 2 человек погибли.

21 июля около 7:50 в поселке Умба водитель, управляя мотоциклом «Ямаха», не учел дорожные условия и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП 30-летний мужчина обслужен амбулаторно.

22 июля около 18:30 в Кировске на территории гаражного кооператива неустановленный водитель, управляя транспортным средством ВАЗ-21011 допустил съезд с проезда в откос. В результате происшествия, находившийся рядом 17-летний подросток госпитализирован в медицинское учреждение. По данному ДТП проводится проверка.

23 июля около 1 часа 30 в Мурманске на проспекте Героев-Североморцев водитель транспортного средства ВАЗ допустил столкновение с автомобилем «Рено». В результате ДТП 52-летний водитель автомобиля «Рено» обслужен амбулаторно.

23 июля около 4:30 на 1080 км автодороги «М-18 Кола» водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102, не учел дорожные условия, не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение с последующим съездом в придорожный кювет. В результате ДТП двое пассажиров (17 и 20 лет) автомобиля ВАЗ госпитализированы в медицинское учреждение.

23 июля около 9:10 на 2 км автодороги «Кандалакша – Полярные Зори» водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21099 не учел дорожные условия, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП 20-летний пассажир автомобиля ВАЗ обслужен амбулаторно. По данному ДТП проводится проверка.

Как ранее сообщал «Би-порт», в ДТП в районе посёлка Мишуково в результате опрокидывания автомобиля погибли два человека.