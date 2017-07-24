Купить ГАЗель NEXT – современное решение для вашего бизнеса

Сэкономьте 100 000 рублей на покупке Автобуса ГАЗель NEXT в Автомаркет ГАЗ.
ГАЗель NEXT – это коммерческий автомобиль нового поколения. Надёжный и комфортный, он быстро окупается и эффективно работает на вас.
ГАЗель Next – это семейство отечественных малотоннажных автомобилей. Сферы их использования связаны с перевозкой грузов и пассажиров.
Успей приобрести «Автобус ГАЗель NEXT» на выгодных условиях:
Акция заключается в предоставлении скидки Конечному Клиенту (как физическому, так и юридическому лицу) приобретающему цельнометаллический автобус ГАЗель NEXT любой комплектации в период действия Акции. Для реализации в рамках Акции доступны модели ГАЗ-А65RXX (где Х-любой символ), а также спецавтотехника на базе указанных моделей. Акция распространяется на автомобили, приобретенные через Сервисно-сбытовую сеть на всей территории РФ. Акция действует на новые автомобили без ограничений по году выпуска. Обязательный размер скидки, предоставляемой Клиенту в рамках Акции, составляет 100 000 рублей.
Период действия Акции с 21.07.2017г. по 30.09.2017г.
Подробности акциях в автоцентре Автомаркет ГАЗ.
Адрес: г. Мурманск, ул. Кооперативная, д. 4
Телефон: (8152) 333-666.