Купить ГАЗель NEXT – современное решение для вашего бизнеса

25 Июля 2017 года, 10:30

Сэкономьте 100 000 рублей на покупке Автобуса ГАЗель NEXT в Автомаркет ГАЗ.

ГАЗель NEXT – это коммерческий автомобиль нового поколения. Надёжный и комфортный, он быстро окупается и эффективно работает на вас.

ГАЗель Next – это семейство отечественных малотоннажных автомобилей. Сферы их использования связаны с перевозкой грузов и пассажиров.

Успей приобрести «Автобус ГАЗель NEXT» на выгодных условиях:

Акция заключается в предоставлении скидки Конечному Клиенту (как физическому, так и юридическому лицу) приобретающему цельнометаллический автобус ГАЗель NEXT любой комплектации в период действия Акции. Для реализации в рамках Акции доступны модели ГАЗ-А65RXX (где Х-любой символ), а также спецавтотехника на базе указанных моделей. Акция распространяется на автомобили, приобретенные через Сервисно-сбытовую сеть на всей территории РФ. Акция действует на новые автомобили без ограничений по году выпуска. Обязательный размер скидки, предоставляемой Клиенту в рамках Акции, составляет 100 000 рублей.

Период действия Акции с 21.07.2017г. по 30.09.2017г.

Подробности акциях в автоцентре Автомаркет ГАЗ.

Адрес: г. Мурманск, ул. Кооперативная, д. 4

Телефон: (8152) 333-666.