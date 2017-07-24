Внимание! Разыскиваются очевидцы ДТП

25 Июля 2017 года, 13:00

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 25 июля - 4 июля 2017 года около 13 часов 50 минут водитель автомобиля марки ВАЗ-21110 не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля на проезжую часть.

В результате ДТП один из его участников погиб на месте происшествия.

Просьба очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, обратиться в полицию по тел.: 8 (815-2) 45-09-28, 8 (815-2) 40-79-05 или 8-911-060-63-11.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации СУ УМВД России по Мурманской области)