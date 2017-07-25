В Мурманске сотрудники ДПС задержали водителя с поддельными правами

25 Июля 2017 года, 17:31

МУРМАНСК/ 25 июля - В Октябрьском округе Мурманска в районе улицы Павлова сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД, находившимися на маршруте патрулирования, был остановлен автомобиль. Находившийся за рулем мурманчанин с целью подтверждения своего права на управление транспортным средством предъявил полицейским права. Однако у сотрудников полиции возникли сомнения в подлинности документа. Дорожные полицейские вызвали на место остановки транспортного средства следственно-оперативную группу.

В ходе проверки полицейские установили, что ранее судимый за незаконный сбыт наркотических средств 30-летний северянин использовал заведомо подложное водительское удостоверение, оформленное на его имя.

По факту в отношении жителя Мурманска возбуждено уголовное дел по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». За использование заведомо подложного документа предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter

