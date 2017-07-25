Разыскиваются очевидцы ДТП, произошедшего в июне 2017 года

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 26 июля - 20 июня 2017 года около 22:50 в районе 0 километра автодороги «Кола-Зверосовхоз» произошло столкновение автомобилей марки «Деу Матиз» и «Субару Форестер».
В результате ДТП участникам причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
Очевидцев данного происшествия, а также граждан, которым что-либо известно о данном ДТП, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: 8 (8152) 45-09-28, 8-963-359-04-46.
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации СУ УМВД России по Мурманской области)