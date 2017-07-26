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Главная » Авто » Водителей могут обязать подтверждать квалификацию
 
 
 
 
27 Июля 2017 года, 09:40

Водителей могут обязать подтверждать квалификацию


РОССИЯ/ 27 июля/ БИ-ПОРТ – Министерство транспорта внесло в правительство законопроект, предусматривающий ряд изменений в Трудовом кодексе. В частности — введение независимой оценки квалификации водителей, пишут «Известия».

В законопроекте говорится, что запрещено допускать к управлению транспортными средствами водителей, не прошедших независимую оценку квалификации в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 25.1 ФЗ «О безопасности дорожного движения». Предполагается, что юридические лица и ИП смогут допускать к управлению транспортом только тех водителей, у которых есть свидетельство о квалификации, выданное центром оценки квалификации (ЦОКом).

«После принятия законопроекта за отказ от прохождения независимой оценки квалификации водителя можно будет уволить. Для этого в ст. 81 Трудового кодекса РФ вносится дополнительный пункт», — сообщила ведущий юрист департамента трудового права Института профессионального кадровика Полина Журенкова.

Член общественного совета при Министерстве транспорта Сергей Храпач рассказал, что подобная система уже существовала при советской власти. Тогда водителям присваивали классность, от которой зависела зарплата.

«Зарплата в целом по транспортной отрасли была одной из самых высоких, выше только у шахтеров и сталеваров, — отметил Храпач. — Правительство сейчас решило, что относительно большая аварийность на пассажирском транспорте связана с не очень квалифицированными кадрами. В частности, водителями-мигрантами. Почему туда не идут люди, имеющие высокую квалификацию? Да потому, что там тяжелые условия труда и низкая зарплата в целом по отрасли».

Лидер профсоюза автотранспортников Виктор Мохначев уверен, что независимая оценка квалификации очистит отрасль от непрофессионалов.

«Подтверждать квалификацию необходимо, поскольку сейчас слишком многие имеют права, полученные незаконно. Такой экзамен особенно важен для тех, кто работает в такси и на общественном транспорте», — отметил он.

Вопросы к инициативе Минтранса возникают у тех, кто будет отвечать за проведение оценки квалификации. Заместитель председателя Национального совета при президенте по профессиональным квалификациям Валентина Митрофанова заявила, что законопроект преждевременный, так как еще не разработаны критерии, по которым водителей будут оценивать.

«У нас еще не принят стандарт для водителей, а уже хотят ввести обязательные профэкзамены. Непонятно, как это будет реализовываться при отсутствии профстандарта как такового, — отметила она. — Для обязательной оценки квалификации водителей должен быть принят профстандарт, разработаны комплекты оценочных средств, профессиональные экзамены».

В соответствии с законопроектом Минтранса допускать к экзаменам будут только водителей с российскими национальными правами, а также свидетельством о повышении квалификации либо документом, подтверждающим прохождение профобучения водителей. Такой экзамен придется сдавать раз в пять лет.

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

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