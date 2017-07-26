В России создают первую федеральную сеть электрозаправок

27 Июля 2017 года, 10:50

РОССИЯ/ 27 июля/ БИ-ПОРТ – «Российские сети» намерены стать первым в России федеральным оператором электрозаправочных станций для автомобильного электрического транспорта, а в дальней перспективе — и для дронов, пишут «Известия».

Как рассказали в «Россетях», оператором энергетических сетей в России разработана и уже реализуется всероссийская программа развития зарядной инфраструктуры, предусматривающая установку и обслуживание сети зарядных станций для электротранспорта в 77 субъектах федерации.

«Группа «Россети» стремится стать первым в России оператором электрозаправочных станций федерального масштаба. В планах компании устанавливать электрозаправки не только в крупных городах, но и на федеральных трассах, чтобы можно было проехать на электромобиле от Калининграда до Владивостока», — заявили в пресс-службе компании.

На сегодняшний день уже более в некоторых регионах России расположены 130 электрозаправок «Россетей». К слову, такая заправка есть в Мурманске, у отеля Park Inn. Пилотный проект представила Международная экологическая организация Bellona в качестве подарка жителям и гостям города к Году экологии.

Ожидается, что этом году новые электрозаправки будут установлены еще в нескольких городах. Кроме того, в рамках пилотного проекта совместно с «Ростехом» (холдинг «Росэлектроника») будут оснащены зарядными станциями федеральные трассы «Дон» и «Кавказ». Общее количество зарядных станций «Россетей» к концу 2017 года может достигнуть 190 единиц.

Одним из решений, которое позволить осуществить зарядку вдоль автомобильных дорог, может стать совмещение традиционных объектов распределительных сетей с зарядной инфраструктурой. «Россети» готовы к оснащению комплектных трансформаторных подстанций устройствами переменного и постоянного тока для зарядки электромобилей.

Электрозаправочные станции для «Россетей» выпускает АО «Государственный рязанский приборный завод» (концерн КРЭТ, входит в «Ростех»). Станции «Фора-АС» (заряд в течение нескольких часов) серийно выпускаются с 2016 года. В этом году налажен выпуск станций «Фора-DC», которые могут заряжать автомобиль за полчаса. Кроме того, ведется разработка ультрабыстрой зарядной станции, стандартизированной под различных производителей электробусов для городских пассажирских перевозок. С сентября к выпуску универсальных станций «Микрон молния» приступает краснодарский приборный завод «Каскад» (холдинг «Росэлектроника», входит в «Ростех»).

По словам представителя «Россетей», динамичному развитию зарядной инфраструктуры препятствуют малое количество электромобилей в стране, а также отсутствие у компании права на продажу электроэнергии и неясный механизм возврата инвестиций на приобретение и установку электрозаправок. По данным автомобильного эксперта, партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, на сегодня в стране всего около тысячи электромобилей.