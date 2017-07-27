В ходе профилактической операции «Автобус» в Мурманске выявлено 108 нарушений

27 Июля 2017 года, 16:47

МУРМАНСК/ 27 июля - Профилактическая операция «Автобус» проводится сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД по г. Мурманску во всех округах города с 17 июля по 30 июля. Мероприятие направлено на профилактику аварийности транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. Сегодня сотрудники дорожной полиции города подвели промежуточные итоги операции.

Проверены 234 единицы общественного транспорта, выявлено 108 нарушений, среди которых 40 - управление транспортным средством с техническими неисправностями, 67 – иных нарушений. В действиях одного водителя выявлены признаки преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Для компаний-перевозчиков данное мероприятие – повод задуматься о безопасности пассажиров и качестве оказываемых услуг, а для пассажиров – еще раз вспомнить о своей безопасности и о необходимости более осознанного и тщательного выбора тех, кому они доверяют жизнь и здоровье.

Профилактическая операция «Автобус» в областном центре продолжается.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОБ ДПС УМВД России по г. Мурманску)