В Кандалакше за месяц зарегистрировано два ДТП с участием несовершеннолетних

27 Июля 2017 года, 15:42

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 27 июля - На территории Кандалакшского района за месяц произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых из-за ошибок велосипедистов пострадало 2 несовершеннолетних пешехода.

Так, 23 июля в поселке Нивский мужчина, 1985 года рождения, управляя велосипедом, допустил наезд на пешехода, в результате чего 15-летняя девушка получила телесные повреждения. Несовершеннолетняя была госпитализирована.

25 июля в г. Кандалакша подросток, 2001 года рождения, управляя велосипедом «Скотт», стал объезжать автомобиль, который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. Юноша выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2009 года рождения. В результате ДТП оба получили телесные повреждения.

Госавтоинспекция Кандалакши напоминает гражданам о правилах дорожного движения для велосипедистов. В частности, на проезжей части велосипедисту разрешено находиться с 14-ти лет. Двигаться в потоке машин необходимо вдоль обочины в попутном направлении. Наличие защитной экипировки для езды по проезжей части обязательно – это залог сохранения жизни в случае ДТП.

Если ребенок сбирается отправиться на велопрогулку, стоит напомнить ему о Правилах дорожного движения. Объяснить, что пересекать проезжую часть можно только по пешеходному переходу, спешившись и ведя велосипед рядом с собой. Стоит проверить исправность тормозной, рулевой и сигнальной системы велосипеда.

За нарушение Правил дорожного движения велосипедистами предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ: наложение административного штрафа в размере 800 рублей.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)