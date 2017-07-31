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Главная » Авто » Госавтоинспекция Мурманской области подвела итоги операции «Автобус»
 
 
 
 
01 Августа 2017 года, 10:34

Госавтоинспекция Мурманской области подвела итоги операции «Автобус»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 августа - В период с 17 по 30 июля 2017 года на территории Мурманской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

В период проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД при участии представителей различных ведомств организовано 120 комплексных рейдов, проведено 1436 проверок пассажирских транспортных средств, в результате которых выявлено 102 случая эксплуатации автобусов с техническими неисправностями, при этом в конструкцию трех автобусов были внесены несанкционированные изменения

В результате проверочных мероприятий выявлен один пассажирский перевозчик, не зарегистрированный в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. В отношении лица, осуществлявшего перевозки пассажиров в пределах территории муниципального образования, составлен административный материал по факту осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

В ходе мероприятия «Автобус» сотрудниками ГИБДД выявлено правонарушение, предусмотренное ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По факту в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Помимо этого, выявлено 26 случаев осуществления пассажирских перевозок без установленных на транспортных средствах тахографов, в нарушение режима труда и отдыха.

Как отмечают в областном управлении ГИБДД, все выявленные нарушения свидетельствуют о систематическом нарушении со стороны индивидуальных предпринимателей и водителей правил пассажирских перевозок и Правил дорожного движения. В связи с этим, проведение проверок пассажирского транспорта будет продолжено.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области

 

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