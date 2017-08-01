В Кандалакше подросток управлял «Жигулями» без прав

01 Августа 2017 года, 17:14

КАНДАЛАКША/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – Сотрудники полиции остановили автомобиль марки ВАЗ-2107 за движение с выключенными внешними световыми приборами. За рулем был обнаружен 16-летний подросток, у которого не оказалось ни свидетельства о регистрации транспортного средства, ни полиса ОСАГО, ни прав на управление транспортам средством. К тому же, на авто были установлены подложные государственные регистрационные знаки.

Как пояснил молодой человек, машину он купил через интернет. В день сделки он отдал продавцу деньги, тот передал ключи, а документы пообещал отдать в другой раз. По данному факту проводится проверка.

В отношении несовершеннолетнего составлено пять административных протоколов: за управление ТС водителем, не имеющим права управления, за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, за управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, за отсутствие регистрационных документов на автомобиль и за управление ТС, не имеющим страхового полиса.

Фото: Svopi.ru