С начала года автовладельцы оформили три миллиона электронных полисов ОСАГО

01 Августа 2017 года, 15:34

РОССИЯ/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – С начала года российские автовладельцы оформили три миллиона договоров обязательной автогражданской ответственности в электронном виде. Такие данные приводит Российского союза автостраховщиков (РСА).

Как пояснил президент РСА Игорь Юргенс, «электронные полисы ОСАГО очень востребованы в проблемных регионах России. Этот проект успешно решает проблему доступности обязательной «автогражданки» в таких регионах. Популярность также объясняется удобством: автовладельцу не нужно ехать в офис страховой компании ради заключения договора, он может это сделать, не выходя из дома».

Ежедневно в стране выписывается около 14 тысяч электронных полисов ОСАГО, при этом бывают дни, когда количество заключённых договоров увеличивается более чем в два раза. Отмечается, что доля полисов, выписанных электронно, в первом полугодии 2017 года составила 12,2%.

В Мурманске доля электронных полисов ОСАГО в первом полугодии 2017 года составляет 15,4%: всего было заключено 83 тысячи договоров страхования, из них 12,8 тысяч – в электроном виде. В июле эта цифра составила 2,4 тысячи договор.

Ранее полис ОСАГО был исключён из перечня обязательных документов для постановки автомобиля на учёт в ГАИ.