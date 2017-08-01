Троллейбус наехал на пешехода в Мурманске

МУРМАНСК/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – Накануне вечером на перекрёстке улиц К. Либкнехта и Челюскинцев произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и пешехода.
«В 20:15 мужчина, 1994 года рождения, вышел на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, где его сбил проезжавший в этот момент троллейбус. В результате ДТП мужчина был обслужен амбулаторно», – сообщили «Би-порту» в отделе пропаганды городской автоинспекции.
По сообщениям очевидцев, мужчина имел признаки алкогольного опьянения.