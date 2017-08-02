«Лукойл» поднял цены на бензин в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области провело мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен в период с 24 по 30 июля.
Объектами мониторинга определены компании ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
За указанный период у ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега» розничные цены на нефтепродукты не изменились.
У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» АИ-92 подорожал на 15 копеек (39,74 руб.), АИ-95 – на 20 копеек (42,54), цена дизельного топлива не изменилась.
Оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» и ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» не изменились.