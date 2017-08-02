В Мурманске сгорело два микроавтобуса

МУРМАНСК/ 3 августа/ БИ-ПОРТ – Накануне в Мурманске на проспекте Кольском произошло возгорание микроавтобуса. «Горел микроавтобус без регистрационных знаков. Его принадлежность устанавливается», – сообщили «Би-порту» в региональном МЧС.
Сегодня около 8 утра на улице Папанина загорелся моторный отсек микроавтобуса – маршрутного такси. «В результате пожара полностью обгорел моторный отсек, повреждено остекление, обгорела приборная панель. Во время пожара никто не пострадал», – добавили в МЧС.
Фото: Мурманск ДТП ЧП