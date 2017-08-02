Бензиновые автомобили предложили не пускать в города и на курорты

03 Августа 2017 года, 10:20

РОССИЯ/ 3 августа/ БИ-ПОРТ – Дмитрий Медведев 21 июля дал поручение вице-премьеру Аркадию Дворковичу проработать предложения по мерам господдержки развития электрического транспорта, представленные ему генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным, пишут «Известия».

Глава КамАЗа предложил правительству принять программу сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта и ввести ограничения использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе в городах-миллионниках и курортных зонах.

В числе других предложений КамАЗа — выйти с рекомендациями к субъектам России установить «нулевую» ставку транспортного налога на электромобили и гибридные автомобили, принять программу предоставления бесплатных парковочных мест на муниципальных парковочных пространствах для электромобилей и гибридов, а также ввести на среднесрочный период программу субсидирования приобретения электротранспорта.

Эти предложения совпадают с планами государства уделять особое внимание стимулированию использования более экологичного транспорта. Уже сейчас в некоторых городах, включая Москву, владельцы электромобилей обладают правом на бесплатную парковку.

По словам официального представителя Министерства экономического развития Елены Лашкиной, в будущем владельцам электромобилей могут быть предоставлены право движения по полосам общественного транспорта, скидки на страхование автомобиля, налоговые льготы. Полная переориентация исключительно на поддержку инновационных видов транспорта (в том числе электромобилей) предполагается уже с 2020 года, что зафиксировано в проекте Стратегии развития автомобильной промышленности России до 2025 года.

«Те автомобили, которые не будут соответствовать экологическим стандартам, скорее всего, будут ограничены в использовании. Возможно, им будет ограничен въезд в некоторые городские зоны», — заявила Елена Лашкина.

По данным Минэкономразвития, спрос на электромобили на первых этапах планируется субсидировать. Эта мера, скорее всего, будет действовать до 2025 года. Но конкретные сроки, объемы и условия предоставления государственной поддержки будут определены только после утверждения стратегии.

Сергей Когогин также высказался за снижение стоимости электроэнергии, используемой для зарядки электромобилей, до уровня цен для физических лиц, а также за предоставление права электросетевым организациям оказывать услуги по зарядке транспортных средств с электродвигателями.

В «Россетях» сообщили, что всецело поддерживают такие инициативы, поскольку они способствуют решению проблемы оплаты электроэнергии, потребляемой во время зарядки «розеточных» автомобилей. Сейчас «Россети» реализуют масштабный проект создания общероссийской сети электрозаправочных станций.

Профильные министерства и ведомства совместно с заинтересованными организациями должны будут проработать предложения ПАО «КамАЗ» и представить свои соображения до 17 августа.

Фото: РИА Новости/Николай Хижняк