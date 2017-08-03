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Главная » Авто » Расширен сервис проверки штрафов ГИБДД на Едином портале госуслуг
 
 
 
 
03 Августа 2017 года, 14:32

Расширен сервис проверки штрафов ГИБДД на Едином портале госуслуг


РОССИЯ/ 3 августа/ БИ-ПОРТ – На Едином портале госуслуг (ЕПГУ) реализован сервис проверки штрафов, выписанных на номера маршрутных транспортных средств, такси и на полуприцепы.

«Услуга по проверке штрафов на автобусы, такси и полуприцепы будет пользоваться популярностью не только у частных перевозчиков, но и у организаций — таксопарков, грузоперевозчиков, которые имеют в автопарке значительное число автомобилей или автобусов. Благодаря сервису они смогут получать информацию о штрафах, выписанных на автомобили по всей стране в течение 1–2 дней, и оплачивать штрафы со скидкой» — заявил директор Департамента развития электронного правительства Министерства связи и массовых коммуникаций Владимир Авербах.

Проверка и оплата штрафов ГИБДД входит в список самых популярных запросов на портале госуслуг. Проверить штрафы, выписанные как на свой автомобиль, так и автомобиль другого человека или организации, могут пользователи с любым типом учетной записи на ЕПГУ. Для получения услуги необходимо ввести государственный номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

Кроме того, на ЕПГУ возможна оплата штрафа со скидкой 50% в течение 20 дней после назначения штрафа.

В настоящее время на Едином портале госуслуг доступна оплата налоговых начислений, пошлин за госуслуги, штрафов и задолженностей. Оплатить начисления можно с помощью банковских карт, электронных кошельков, через мобильный телефон. Также можно скачать квитанцию для оплаты в банке.

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