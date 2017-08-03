Более тысячи заполярных водителей в текущем году сели за руль транспортных средств в состоянии опьянения

03 Августа 2017 года, 18:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 августа - Накануне в областном управлении МВД России состоялся брифинг, посвященный профилактике повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

С начала года на территории Мурманской области выявлено 1330 фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По вине нетрезвых водителей произошло 16 ДТП, в которых пострадало 36 человек, 1 человек погиб.

Как рассказал врио заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Александр Каневский, Госавтоинспекция Заполярья на постоянной основе проводит профилактические мероприятия с целью выявления фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. В регионе проведено 242 оперативно-профилактических мероприятия. Возбуждено 1117 дел об административных правонарушениях по статьям 12.8 и 12.26 КоАП РФ. Каневский подчеркнул, что в основном административное наказание дисциплинирует водителей, однако есть случаи, когда жители Заполярья садятся в автомобиль в состоянии опьянения несколько раз.

Начальник отдела организации дознания областного управления МВД России Денис Колесников рассказал, что в текущем году органами дознания возбуждено 219 уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде. 122 бывших водителя в текущего году уже осуждены за данное правонарушение.

Колесников отметил, что в этом году 22 жителя области повторно привлечены к уголовной ответственности за совершения преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ (из числа лиц, осужденных в 2016-2017 годах за совершения указанного преступления).

Главный дознаватель области привел в качестве примера жителя областного центра, который четыре раза был задержан сотрудниками ГИБДД на собственном автомобиле «Audi A4 Quattro» в нетрезвом виде. В марте текущего года он был осужден по ст. 264.1 УК РФ к наказанию в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев. Однако мурманчанин должных выводов для себя не сделал и еще два раза сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело в отношении злостного нарушителя направлено в суд.

Врио начальника уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области Виталий Расшивалов рассказал, что в первом полугодии 2017 года по учетам УИИ прошло 642 человека, что на 207% больше, чем в 1 полугодии 2016 года. Несмотря на то, что общий показатель прошедших по учету УИИ УФСИН возрос, в текущем году наблюдается уменьшение на 5,4% количества поступивших из суда приговоров об осуждении по данной статье.

Представитель областного управления ФСИН России пояснил, что в настоящее время в колонии-поселении №24 г. Оленегорска содержится 18 осужденных за преступление, предусмотренное по ст. 264.1 УК РФ. В основном это лица, которым условное наказание по ходатайству сотрудников УИИ было заменено на реальное лишение свободы, так как они неоднократно нарушали установленный порядок отбывания наказания и ограничения, наложенные судом.

Участники брифинга, отвечая на вопросы представителей СМИ, отметили, что повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения становится возможным из-за того, что даже после осуждения транспортное средство остается у нарушителя. Только в исключительных случаях автомобиль, являющийся по сути орудием преступления, изымается у нарушителя.

Так, например, в Североморске житель флотской столицы, 1987 года рождения, только в 2017 году четыре раза был задержан сотрудниками ГИБДД в состоянии опьянения за рулем своего автомобиля ВАЗ-210063. При этом дважды в текущем году он был осужден, получив в качестве наказания обязательные работы на срок 380 часов, а также дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок 2 года 9 месяцев.

В июле текущего года североморец дважды был задержан сотрудниками ГИБДД в состоянии опьянения на автомобиле ВАЗ-210063. В отношении него возбуждено еще два уголовных дела по ст. 264.1 УК РФ. В настоящее время мужчина находится под стражей, его транспортное средство изъято в качестве вещественного доказательства.

Председатель Общественного совета при УМВД России по Мурманской области, кандидат юридических наук, старший советник юстиции Алексей Кузьмин привел примеры других стран, где транспортные средства как источник повышенной опасности конфискуются у нарушителей. После реализации полученные денежные средства обращаются в доход государства. «Введение ст. 264.1 УК РФ в 2015 году в Уголовный кодекс Российской Федерации стало превентивной мерой, и многих водителей останавливает угроза получения судимости. Однако некоторых граждан привлечение к уголовной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения не пугает, как это видно из приведенных примеров. Чтобы наказание стало действенным, видимо необходимо решать вопрос о конфискации автомобиля у лиц, которые неоднократно преступали закон и садились за руль в состоянии опьянения», - отметил Кузьмин.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области