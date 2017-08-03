Новая федеральная трасса от Санкт-Петербурга до Архангельска получила название А-215

03 Августа 2017 года, 18:49

МУРМАНСК/ 3 августа/ БИ-ПОРТ – Со следующего года новая федеральная трасса А-215 будет связывать Санкт-Петербург и Архангельск, сообщает портал 29.ru. Ее главной задачей будет обеспечение подъездов к космодрому Плесецк.

Транспортный коридор будет проходить по маршруту Лодейное поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок. Трассу общей протяженностью 655,329 километра планируют включить в перечень дорог федерального значения с 1 января 2018 года. Содержанием дороги в Ленинградской области будет заниматься ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В Вологодской и Архангельской областях этим займется ФКУ Упрдор «Холмогоры».

Автомобильная дорога обеспечивает подъезд к космодрому Плесецк от автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией, А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 «Кола».

Трасса станет кратчайшим маршрутом между Санкт-Петербургом и Архангельском. Сейчас постановление Министерства транспорта проходит стадию общественных обсуждений, которая завершится 16 августа.

Фото: Сергей Сюрин