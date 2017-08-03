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Главная » Авто » Госавтоинспекция Мурманской области напоминает о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения
 
 
 
 
04 Августа 2017 года, 11:19

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 августа - С начала года на территории Мурманской области выявлено 1330 фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По вине нетрезвых водителей произошло 16 ДТП, в которых пострадало 36 человек, 1 человек погиб.

Так, 23 июля 2017 года в 04 часа 30 минут на 1079 километре автодороги Р-21 «Кола» водитель, управляя в нетрезвом состоянии автомобилем марки ВАЗ-21102, не справился с управлением, что привело к наезду на придорожное ограждение с последующим съездом в кювет. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир.

30 июля около 8 часов 35 минут в Мурманске на улице Софьи Перовской 20-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем «Хундай», неправильно выбрала боковой интервал до транспортного средства, допустила столкновение с припаркованным автомобилем «Тойота», что привело к выезду на встречную полосу движения и столкновению с автомобилем «Шевроле». В столкновении пострадал водитель автомобиля «Шевроле».

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает автовладельцам, что управление любым транспортным средством после употребления алкоголя недопустимо. Даже незначительное количество слабоалкогольного напитка снижает внимательность. Снижается также скорость реакции, и для предотвращения дорожно-транспортного происшествия нетрезвому водителю может не хватить времени.

Помимо возможных травм, «нетрезвая езда» влечет за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. Согласно статье 12.8 КоАП РФ, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения карается штрафом в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно садится за руль нетрезвым, в отношении него возбуждается уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области

 

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