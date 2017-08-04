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Главная » Авто » Минфин предлагает реформу ОСАГО
 
 
 
 
07 Августа 2017 года, 10:46

Минфин предлагает реформу ОСАГО


РОССИЯ/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – Министерство финансов предложило новую реформу ОСАГО, которая может привести к либерализации страхового рынка и отказу от государственного регулирования тарифов, пишет РБК.

Согласно проекту, Центробанк будет устанавливать только общие границы базового тарифа, а страховщик сам определит его конкретное значение в зависимости от характеристик автомобиля. Компания сможет вводить ряд понижающих коэффициентов, которые будут зависеть от стиля езды клиента. Для этого страховщик будет иметь право устанавливать на автомобиль клиента устройство телематики.

При этом на первом этапе страховщикам не дадут возможности повышать тарифы. Сейчас «вилка» тарифов для физических лиц — владельцев легковых авто: 3,4 — 4,1 тысячи рублей. Она устанавливается Центробанком для всех видов транспорта.

В ходе реформы из формулы расчета конечной цены полиса могут быть удалены коэффициент мощности и территориальный коэффициент. Вместо них Минфин предлагает ввести коэффициент нарушения ПДД, в котором будут учитываться превышения скорости более чем на 60 км/ч, выезды на встречную полосу, проезды на красный свет, вождение в нетрезвом виде и другие нарушения.

Также Минфин придерживается идеи выпустить на рынок три вида полисов. Кроме полисов с лимитами выплат 500 тысяч рублей по вреду жизни и здоровью и 400 тысяч рублей по имуществу, которые действуют сейчас, министерство предлагает добавить варианты с выплатами в 1 млн рублей по жизни, 1 млн по имуществу, 2 млн по жизни и 2 млн по имуществу.

Кроме того, Минфин предлагает разрешить водителям приобретать полис на срок больше года и запретить страховщику отказывать клиенту в заключении договора по выбранному им варианту или навязывать альтернативу. Если страховщик в положенный срок не направит клиенту «мотивированный отказ в выплате», он заплатит 200 рублей в день, но не более 10 тысяч.

Напомним, убыток рынка по ОСАГО в прошлом году составил 60 млрд рублей.

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