На дорогах области разметка и знаки не соответствуют друг другу

08 Августа 2017 года, 09:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области на некоторых дорогах разметка не соответствует дорожным знакам. В этом убедились корреспонденты агентства, побывавшие на празднике Поморской Козули в деревне Кузрека (Терский район) и в Териберке (Кольский район).

«Особенно «отличились» знаки «Обгон запрещён» и «Конец зоны действия знака «Обгон запрещён». Такое впечатление, что кто-то от балды натыкал знаки, а другой – от такой же балды – нанёс разметку», – рассказали журналистам местные жители, которые ежедневно пользуются этой дорогой.

Каждый автолюбитель, который хотя бы раз ездил по «ленинградке» обращал внимание, что знак «Обгон запрещён» является чуть ли ни самым распространённым, а кроме того, он чаще всего стоит в местах, где в принципе обгон совершать невозможно – на закрытых поворотах. Да и частота использования этих знаков просто зашкаливает. «Между знаками разрешения и запрещения обгона бывает всего метров 100, на которых без нарушения скоростного режима выполнить манёвр невозможно. Такое впечатление, что ГАИ само провоцирует на нарушение – ни на одно, так на другое», – высказали мнение водители.

Пользователи соцсетей также сообщают о несоответствии знаков разметке и на «серебрянке» – знак, не запрещающий обгон, стоит там, где продолжается «сплошная». «Мы понимаем, что сейчас по ПДД преимущество знаков перед разметкой, но глядя на этот кавардак вынужден сомневаться в своих знаниях. Где были ГАИшники, когда наносили разметку и ставили знаки?! Для чего они вообще нужны!», – негодуют мурманчане.

От редакции.

Некоторое время назад мы обращались в ГИБДД за разъяснениями по вопросу времени ожидания наряда ДПС при ДТП. Ответ, который мы получили, даже не стали публиковать, так как он содержал общие фразы – «норматива нет, прибытие – в разумные сроки». В телефонном разговоре с сотрудником, отвечающим за подготовку комментария, мы выяснили, что ГАИ реагирует только тогда, когда происходит ДТП. То есть, если вы, как добропорядочный гражданин, вызовете наряд ГИБДД и укажите, например, на ненормативное состояние дорожного полотна, то вас вероятней всего пошлют до тех пор, пока на этом участке не произойдёт авария.

То есть, по логике, до тех пор, пока на тех участках в Кольском и Терском районах не произошло ДТП, ГАИ никак не отреагирует на несоответствие. Интересно, а как отреагирует на это прокуратура?